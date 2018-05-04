Беспилотные автомобили начнут испытывать между Москвой и Петербургом уже в этом году

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил госкомпании «Автодор» до конца ноября 2018 года начать тестирование технологий беспилотного автотранспорта на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург. Поручение было дано в рамках реализации плана мероприятий «Автонет» Национальной технологической инициативы, сообщает пресс-служба правительства РФ. Согласно документу, до 29 июня компания «Автодор» должна определить пилотный участок или участки скоростной автодороги М-11 и до 30 ноября «начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного подключенного и электрического транспорта».

Известно, что «Автодор» намерен предложить 70-километровый участок трассы в Тверской области.

«Это 70-километровый обход Вышнего Волочка в Тверской области. Он был открыт в конце 2014 года», — сообщил собеседник РИА Новости в «Автодоре».

На сайте правительства опубликована также утверждённая стратегия развития автомобильной промышленности в России до 2025 года. Одна из целей её развития – внедрение беспилотных автомобилей «через специальные стандарты или технический регламент». Для регулирования эксплуатации беспилотного транспорта и определения ответственности при ДТП планируется внести изменения в законодательство РФ. Правительству предстоит также разработать концепцию создания и внедрения цифровой инфраструктуры, необходимой для работы беспилотных средств.

Проект развития беспилотного движения в России был представлен президенту России Владимиру Путину на выставке «Россия, устремлённая в будущее» в ноябре 2017 года. По словам разработчиков проекта, с помощью беспилотных транспортных средств на трассе Москва – Санкт-Петербург можно будет перемещаться к 2025 году.