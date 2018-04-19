Беременных женщин могут начать штрафовать за употребление или покупку алкоголя и табака

В ближайшее время Законодательное собрание Ленинградской области рассмотрят законопроект о введении штрафов до 1 млн рублей за продажу беременным женщинам алкоголя и сигарет, внесённый местным депутатом Владимиром Петровым, пишет РИА Новости. За употребление табака, алкоголя и наркотиков женщин в положении предлагают штрафовать до пяти тысяч рублей.

В пояснительной записке законопроекта сказано, что установление ответственности необходимо для «защиты здоровья детей», жизни которых угрожают их матери. Женщин в положении, нарушивших запрет потребления алкоголя и табака, предлагают ставить на «профилактический учёт».

В законопроекте сказано, что если у продавца возникает сомнение в наличии беременности, то он обязан потребовать у покупательницы документ, «позволяющий установить отсутствие состояния беременности». Перечень соответствующих документов будет установлен уполномоченным правительством федеральным органом исполнительной власти - это могут быть медицинские справки, выданные не ранее одного месяца до момента покупки алкоголя или табака.

Штраф за розничную продажу алкоголя для гражданина составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностного лица — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлица — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

При продаже беременной женщине табака или табачных изделий Петров предлагает ввести штрафы для гражданского лица — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностного лица — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлица — от 500 тысяч до 1 млн рублей.