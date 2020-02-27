Беременная екатеринбурженка умерла в очереди в женской консультации

В Екатеринбурге днём 26 февраля в женской консультации больницы № 23 на Старых Большевиков умерла одна из пациенток. Женщина находилась на восьмом месяце беременности. Спасти ребёнка врачи также не смогли. 27 февраля СК организовал проверку по факту смерти екатеринбурженки.

«Организована доследственная проверка. В рамках проверки выясняются все обстоятельства смерти, в том числе проверяется полнота, своевременность и качество оказания женщине медпомощи. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как пишет Е1.ru, 28-летняя Анастасия вместе с супругом ожидала планового приёма врача. Внезапно девушка потеряла сознание. По словам её мужа, скорую помощь пришлось ждать почти 40 минут. Всё это время помощь погибшей оказывали двое врачей женской консультации. Мужчина считает, что если бы скорая приехала быстрее, то его жену и нерождёного ребёнка можно было бы спасти.

При этом в городском управлении здравоохранения изданию рассказали, что скорая прибыла спустя 13 минут после вызова. В ведомстве отметили, что женщине была оказана вся возможная помощь.