Bellingcat: Шпионов Петрова и Боширова повысили и перевели работать в регионы России

Предполагаемые агенты российской разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига (известные как Боширов и Петров) после раскрытия получили повышение и теперь работают представителями Кремля в регионах, рассказал чешскому изданию Novinky.cz журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев.

«Всё, что я могу сказать, это то, что они здоровы и работают на госслужбе. Они получили новую работу, потому что больше не могут работать шпионами. Это важные представители Кремля, так сказать, для разных (российских) регионов», — сказал Грозев.

Вскоре он собирается опубликовать больше информации об этом.

Александр Мишкин и Анатолий Чепига — предполагаемые сотрудники ГРУ России. По версии Великобритании, российские военные разведчики участвовали в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери в 2018 году. По версии властей Чехии, Мишкин и Чепига также причастны к взрывам на складе оружия в чешской деревне Врбетице в 2014 году, из-за которых в апреле 2021 года из Чехии выслали российских дипломатов.