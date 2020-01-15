The Bell: Члены правительства не знали о предстоящей отставке

The Bell, а также ряд других СМИ пишут, что члены правительства не были в курсе предстоящей отставки, о которой было объявлено сегодня, 15 января, в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.

«Никто не знал об отставке. Нас собрали и объявили вот буквально только что», — рассказал изданию и. о. обязанности федерального министра. Эту информацию подтвердил его коллега, заявив, что отставка стала «громом среди ясного неба».

Также это подтвердили источники в правительстве «Русской службы Би-би-си». Они рассказали, что готовились к встрече с президентом после оглашения послания Федеральному собранию по реализации послания.

Как рассказал Daily Storm депутат от фракции КПРФ Александр Ющенко, произошедшее стало для него полной неожиданностью и произвело эффект «шоковой терапии». При этом он считает, что отставка правительства является давно спланированным системным решением.