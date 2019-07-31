The Bell: Банк из Екатеринбурга лишили лицензии за обсуждение совместного проекта с Навальным

Центробанк РФ мог отозвать лицензию у екатеринбургского «Банка24.ру» из-за обсуждения сотрудничества кредитного учреждения с блогером Алексеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), говорится в расследовании издания The Bell.

«В 2012 году руководство группы "Лайф" пригласило Навального обсудить совместный проект. "Банк24.ру" решил поддержать оппозиционера, выпустив кредитную "карту Навального" — 1% от каждой покупки по ней должен был перечисляться его Фонду борьбы с коррупцией. Экс-директор департамента ЦБ Алексей Плякин предупредил Железняка, что у ЦБ и Генпрокуратуры это сотрудничество вызовет "множество вопросов". От поддержки Навального пришлось отказаться, но Кремль не забыл об этом случае», — говорится в расследовании.

В итоге Центробанк, по версии издания, начал комплексную проверку «Банка24.ру» и по её результатам принял решение об отзыве лицензии у финансового учреждения. По словам экс-председателя правления «Банка24.ру» Бориса Дьяконова, у него нет информации о том, что закрытие финорганизации могло быть связано с сотрудничеством банка с Алексеем Навальным.

«Вся официальная информация о причинах отзыва лицензии была ещё в 2014 году озвучена ЦБ в своём пресс-релизе. Предлагаю ориентироваться на неё. Данных о каких-либо иных причинах решения Банка России у меня нет», — сообщил он.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила The Bell, что совместный проект ФБК и «Банка24.ру» действительно обсуждался, однако до реального сотрудничества дело так и не дошло.

Напомним, 16 сентября 2014 года Центробанк РФ отозвал лицензию у екатеринбургского «Банка 24.ру». Причиной такого решения ведомство Эльвиры Набиуллиной назвало «вовлечение в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объёмах». Позже «Банк24.ру» объявил о возвращении на рынок банковских услуг, но под крылом ФК «Открытие» и с новым именем «Точка».