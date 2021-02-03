The Bell: 25% россиян не хватает зарплаты на основные нужды

Четверти россиян не хватает зарплаты, чтобы удовлетворить основные нужды, со ссылкой на результаты опроса сайта для поиска работы HeadHunter и финтех-сервиса «Деньги вперед» пишет The Bell.

В опросе участвовали 3 698 респондентов. Из них только 36% заявили, что им хватает зарплаты на основные нужды, ещё 39% опрошенным едва хватает на это денег. Для 46% людей, кому недостаточно зарплаты, нехватка составляет более 20 тысяч рублей в месяц, для 44% — от десяти до 20 тысяч рублей, для 10% — от пяти до десяти тысяч рублей.

В связи с нехваткой средств на основные нужды 75% респондентов вынуждены экономить на путешествиях, новой одежде и обуви, 71% — на интересном досуге, 42% — на платной медицине и лекарствах, 36% — на образовании. Кроме того, большинство опрошенных заявили, что занимают деньги у родственников и друзей, а треть — берут кредитную карту, часть их них берут кредиты наличными деньгами и обращаются в микрофинансовые организации.

Чаще всего зарплаты не хватает рабочему и административному персоналу и сотрудникам сферы транспорта и логистики. В HeadHunter объяснили, что в последние два года рост средних предлагаемых зарплат почти не компенсирует инфляцию, поэтому нехватка денег до зарплаты «основным фактором смены работы».