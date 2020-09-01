Беларусь направила в правительство России заявку на рефинансирование госдолга в 600 млн долларов

Беларусь направила России заявку на рефинансирование государственного долга в 2021 году, со ссылкой на знакомый с переговорным процессом источник пишет «Интерфакс».

По его данным, речь идёт о 600 миллионах долларов. Собеседник агентства рассказал, что Беларусь просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет, в случае их получения белорусская сторона «не испытывала бы каких-либо проблем с исполнением внешних обязательств как минимум в течение первого полугодия» 2021 года. Источник «Интерфакса» утверждает, что рефинансирование госдолга в ближайшее время обсудят премьер-министры стран.

Ранее, 27 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «договорился» с Владимиром Путиным о рефинансировании миллиарда долларов из долга перед Россией.

«То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал Лукашенко.

Внешний госдолг Беларуси на 1 августа 2020 года составил 17,8 миллиарда долларов, увеличившись за первое полугодие на 3,7%. Обязательства по внешнему госдолгу в 2021 году составят 2,8 миллиарда долларов против 3,6 миллиарда в этом году.