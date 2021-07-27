«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешёвым». Поклонники «Сектора газа» в Нижнем Тагиле сняли клип, посвящённый основателю группы Юрию Хою

В Нижнем Тагиле четверо парней сняли клип на песню «Бомж» группы «Сектор газа». Артисты посвятили видео основателю коллектива Юрию Клинских (Хою), которому сегодня могло бы исполниться 57 лет.

В видеоклипе двое мужчин гуляют по улицам Нижнего Тагила, изображая жизнь бездомных. Идея снять такое видео пришла сварщику НТМК Александру Смирнову и предпринимателю Кириллу Гутерману. Они давно слушают «Сектор газа».

«Мы с Саней творческие люди, которые давно не занимались ничем творческим. Мы как-то сидели, разговаривали и думали, что неплохо было бы снять такой клип. Ну и вот, мы сняли», — поделился Кирилл Гутерман.

Фото со съёмок Фото со съёмок Фото со съёмок Фото со съёмок Фото со съёмок

Концепцию клипа разрабатывали неделю. Перед съёмками артистов переодели и наложили грим. Около трёх часов поклонники «Сектора газа» снимали видео, а после ещё несколько дней ушло на монтаж. Песню исполнял Александр Смирнов, грим наложил Евгений Перминов, снял и смонтировал ролик Константин Суконников.