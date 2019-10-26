BBC: В Сирии пропали 50 россиянок с детьми

Русская служба BBC сообщила со ссылкой на собственные источники, что в Сирии пропали около 50 россиянок с детьми — всего более 100 человек. По данным издания, они выбрались из лагеря Айн-Исса, известного как тюрьма для семей боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Собеседница издания рассказала, что лагерь, где находились россиянки, в последнее время был под контролем курдского ополчения. Он остался без охраны после того, как Турция начала военную операцию на границе с Сирией и курдам пришлось покинуть его.

По словам источника, перед уходом курды сожгли палатки, а женщины сбились в группу и ушли в пустыню. Они пошли в направлении турецкой границы пешком по пустыне, без еды и воды. Ночевали прямо на песке.

«Женщины сделали своими телами круг, внутрь круга положили детей и грели их своими телами. Наутро увидели турецкий флаг вдали, пошли на него», — рассказала мать одной из пропавших россиянок.

Там их подобрали вооружённые люди из протурецких отрядов, а позже за ними пришли какие-то военные.

В последний раз россиянки выходили на связь 17 октября, когда проезжали город Телль-эль-Абьяд, расположенный на границе Сирии и Турции.