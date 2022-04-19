Бажовский сказ «Серебряное копытце» ожил на малой сцене Нижнетагильского театра кукол 

Премьера нового спектакля по мотивам сказа Павла Бажова «Серебряное копытце» (6+) состоялась в малом зале Нижнетагильского театра кукол. Действие спектакля происходит на страницах большой книги-раскладушки. Из плоских разворотов возникает объёмная реальность: уютная изба с тёплой печкой и мягкими подушками, зимний лес и шумные деревенские улицы.

Над необычной постановкой работала команда из Санкт-Петербурга — режиссёр Григорий Лайко и художник Мария Мурашова. Как рассказали «Афише МС» в театре кукол, Григорий Лайко впервые поставил «Серебряное копытце» около 8 лет назад. Это была его первая самостоятельная постановка. В ней он выступил как автор инсценировки, конструктор кукол и декораций, режиссёр и актёр, который исполнял роли всех персонажей. Опыт оказался настолько успешным, что моноспектакль вырос в постановку для двух актёров и уверенно зашагал по театрам страны.

«Мне интересны спектакли, где можно из микромиров делать макро. Поэтому я обратился к форме книги и поместил в неё тот большой мир, который, собственно, и живёт на каждой плоской странице. Декорация придаёт дополнительный смысл всей истории», — рассказывает режиссёр Григорий Лайко.

В Нижнетагильском театре кукол сказку рассказывают актёры Алексей Девятых и Татьяна Швендых. Оба одновременно управляют сразу несколькими персонажами. Основная кукольная система в новом спектакле — штоковые марионетки, но также присутствуют и цветные теневые куклы. Постановщики постарались максимально сохранить оригинальный текст Павла Бажова.

«Чтобы передать народность истории, художник Мария Мурашова создала образы героев по мотивам деревянной тавлинской игрушки: они крепкого телосложения, круглощёкие, с усмешкой. Особый уют и теплоту создают материалы: натуральные ткани, лоскутное шитьё, войлок, лён, из которых изготовлены мельчайшие детали, декорации, страницы книги и её переплёт», — рассказывают в театре.

Спектакль создан при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». По словам постановщиков, сказка будет понятна зрителям старше 5 лет.