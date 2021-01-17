Baza: В аэропорту Внуково, куда прилетит Навальный, будут работать больше 100 полицейских

В московском аэропорту Внуково, куда прилетит Алексей Навальный, будут работать три группы полицейских общей численностью около 100 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники.

По данным Baza, группа задержания должна оперативно реагировать на все действия встречающих Навального и задерживать любых нарушителей, даже мнимых. Исключение делается только для пожилых — их предписано задерживать в последнюю очередь и обращаться с ними максимально аккуратно.

Также на месте будет работать группа вытеснения, которая будет дежурить в местах скопления встречающих Навального и разгонять их. Группа резерва, состоящая из 30 сотрудников, должна ждать и быть готова к непредвиденным ситуациям.

По информации издания, всем полицейским, направленным во Внуково, рекомендовали взять с собой противогазы. На каждый автобус с правоохранителями выделено по пять защитных щитов.

«В аэропорту Внуково введено любопытное правило — попасть внутрь здания можно только при наличии билета, подтверждающего, что вы действительно направляетесь на рейс», — пишет Baza.