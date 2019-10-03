Baza: Ученики московской школы создали бойцовский клуб из пятиклассников (ВИДЕО)

Старшеклассники московской школы № 97 создали собственный бойцовский клуб, в рамках которого дрались учащиеся пятых-шестых классов, сообщает телеграм-канал Baza.

О развлечениях школьников стало известно случайно: одна из учениц показала отцу видео, на котором было очередное собрание клуба. Baza опубликовала ролик, на котором якобы запечатлён один из боёв. Судя по кадрам, поединок проходил в лесополосе, в нём принимали участие несколько детей. Старшеклассники делали ставки на дерущихся.

Руководство школы отрицает существование бойцовского клуба в стенах заведения. По словам преподавателей, между собой поссорились несколько учеников, которые устроили разборки. Это единичный случай конфликта, заявили учителя, подчеркнув, что ни о каких ставках речи не идёт.

Тем не менее, по словам родителей школьников, подобное происходит регулярно. В настоящее время в ситуации разбирается московская полиция.