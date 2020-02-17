Baza: Самолёт «Аэрофлота» в декабре чуть не врезался в жилые дома в Подмосковье

Самолёт «Аэрофлота», выполнявший 18 декабря рейс из Шанхая в Москву, чуть не врезался в жилые дома в подмосковном городе Лобня, со ссылкой на очевидцев пишет Baza. Издание также публикует документ Росавиации, в котором подтверждается, что «Боинг 777» резко снижался в этом районе.

Лайнер должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево. По словам очевидцев, самолёт «летел прямо в дома на улице Юности и только в последний момент поднял нос и ушёл на второй круг».

После этого Росавиация начала проверку. Согласно документу, который приводит Baza, при заходе на посадку в Шереметьево у самолёта сработала система предупреждения о близости земли (GPWS), которая сигнализирует об опасном сближении с землёй. Снижение произошло из-за захвата «ложной глиссады» (траектория самолёта при посадке).

В документе Росавиации говорится, что по результатам проведённого «Аэрофлотом» расследования командир «Боинга» уволен, второму пилоту объявили выговор. Кроме того, все пилоты «Боингов 777» «Аэрофлота» должны пройти дополнительную тренировку на тренажёре. Диспетчеров также обяжут информировать экипажи «об отклонениях от траектории захода на посадку».

В пресс-службе «Аэрофлота» не смогли оперативно прокомментировать публикацию Baza.