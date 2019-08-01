Baza: Россия подарит Сьерра-Леоне 200 мусоровозов стоимостью 455 миллионов рублей

Министерство финансов России выделит 455 миллионов рублей на борьбу с мусором в Сьерра-Леоне, пишет Baza. В эту сумму обойдутся 200 мусоровозов ГАЗ-3309, которые отдадут правительству африканской страны.

По данным издания, министр иностранных дел Сьерра-Леоне Али Кабба попросил Россию бесплатно предоставить 200 мусоровозов для очистки столицы страны — Фритауна. Сообщается, что Минфин уже одобрил выделение средств на помощь Сьерра-Леоне, а в кабмин уже направили письмо с указанием назначить ГАЗ единственным поставщиком.

Россия не только предоставит мусоровозы, но также займётся их гарантийным обслуживанием и предоставлением запчастей. Пресс-служба ГАЗ отказалась комментировать сделку с поставками мусоровозов.