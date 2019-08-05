Baza: Полиция ищет сотрудника Росгвардии, избившего подростка на митинге 3 августа до сотрясения мозга

Московская полиция начала поиски росгвардейца, который во время несогласованной акции 3 августа избил подростка на Тверской улице, пишет Baza.

Проверка началась после телефонограммы из больницы при НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Как объяснили в правозащитной организации «Зона права», сначала подростка привезли в ОВД Обручево. Несколько часов к нему не пускали адвоката, однако в итоге инспектор по делам несовершеннолетних вызвала скорую помощь, которая отвезла его в больницу.

У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, синяки на лице, спине, руках и шее. После томографии у него также зафиксировали сотрясение головного мозга.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в день несогласованной акции сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек. ОВД-Инфо утверждает, что речь идёт о более 1000 задержанных.