Baza: ФСБ задержала авторов телеграм-канала «Футляр от виолончели» после жалобы Мишустина

Владельца телеграм-канала «Футляр от виолончели» Александра Гусова и его напарника задержали сотрудники ФСБ после жалобы нового премьер-министра Михаила Мишустина, который попросил «разобраться с писателями», со ссылкой на источники пишет телеграм-канал Baza.

Ранее сообщалось, что утром 27 января сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ задержали в столице авторов известного телеграм-канала «Футляр от виолончели» Александра Гусова и его коллегу. Канал специализируется на громких темах, связанных с российскими чиновниками. Спецслужбы провели обыск и изъяли сим-карту, поэтому доступа к телеграм-каналу у авторов «Футляра от виолончели» больше нет. Затем Гусова отпустили; сам он отрицает факт задержания и своей причастности к телеграм-каналу. При этом последний пост в телеграм-канале был опубликован утром 27 января.

Baza сообщает, что «профилактические мероприятия», которые процессуально не оформлялись, провели из-за жалобы Мишустина, источники уточняют, что «была озвучена просьба разобраться с писателями». При этом они не могут сообщить, была ли жалоба Мишустина связана с уже опубликованной информацией или с готовящейся к публикации. Между тем первая запись о Мишустине на телеграм-канале датируется июлем 2017 года.

Сотрудники ФСБ изъяли не только сим-карту, но и смартфон, в который она была вставлена. Сейчас спецслужбы изучают переписку авторов с бизнес-партнёрами, которая сохранилась в телефоне.

Представитель премьер-министра опроверг эту информацию — он заявил, что «ни на предыдущей, ни на текущей должности Михаил Мишустин никуда не обращался по вопросам деятельности каких-либо телеграм-каналов».