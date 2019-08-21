Baza: Фирмы «повара Путина» бесплатно дискредитировали независимых кандидатов в Мосгордуму после получения от мэрии Москвы контрактов на 34 млрд рублей

Компании, связанные с Евгением Пригожиным, которого в СМИ называют «поваром Путина», только в этом году получили госконтракты на 34 млрд рублей на поставку продуктов для сирот, ветеранов, инвалидов и пациентов психдиспансеров, пишет Baza.

В феврале 2019 года связанная с Пригожиным компания «АВК» заключила 23 контракта с мэрией Москвы на общую сумму 3,8 млрд рублей. Заказчиком стала «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения Москвы», которая обеспечивает потребности учреждений, где живут дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, люди с психическими отклонениями и другие малозащищённые слои населения. По сведениям Baza, руководители десятка учреждений заявляют, что «АВК» исполняет заказ с грубыми нарушениями: компания поставляет гнилую картошку, зелёную говядину со следами инъекций и другие продукты, непригодные для питания.

Baza отмечает, что схема, по которой работает «АВК» на контрактах, очень напоминает опробованную схему Росгвардии: цены в контрактах с «АВК», несмотря на то что это крупные оптовые поставки, как в дорогих супермаркетах. Так, Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения Москвы закупает у «АВК» лук по цене 37 рублей за килограмм, в то время как на сайте agroserver.ru можно найти множество предложений в разы дешевле (по 9–10 рублей за килограмм), картошку закупают по 36 рублей за килограмм, капусту — по 32 рубля за килограмм, рис — по 82 рубля за килограмм. Представители «АВК», «Комбината питания „Конкорд“», Дирекции ОДОТСЗН и Департамента труда и соцзащиты населения не ответили на запрос издания.

Baza предполагает, что в качестве ответной услуги за выгодные контракты структуры Пригожина провели несколько акций по дискредитации оппозиции — так, в июле в разгар агитационной кампании в Мосгордуму против кандидатов от оппозиции неизвестные в соцсетях запустили фейковые ролики, главным героем которых стал Илья Яшин: в одном он якобы наехал на пешехода, в другом — пнул кота; затем сборщиков подписей за Любовь Соболь облили фекалиями. Как сообщал «Проект», за всеми этими акциями стояла группа политтехнологов, связанных с Евгением Пригожиным. По данным источников издания, они не получали оплату из бюджета московской избирательной кампании и не координировали свои действия с мэрией, а «Пригожин просто решил сделать приятное мэру Москвы».