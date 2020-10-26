Байкеры из клуба Revolvers помогли сбыться мечте мальчика с редким заболеванием из Нижнего Тагила (ФОТО)

Четырнадцатилетний Кирилл Тюфяков давно увлекается мотоспортом. Мальчик смотрит в YouTube мотоблогеров, а один из них стал его кумиром. Кирилл мечтал встретиться с байкером PilotZX6R из Риги, чтобы задать накопившиеся вопросы о мотоциклах. Но из-за генетического заболевания «миопатия Дюшенна» подросток прикован к инвалидному креслу. Узнав о мечте подопечного, сотрудники благотворительного фонда «Живи, малыш» договорились с байкерами из тагильского мотоклуба Revolvers о встрече.

«У нас есть проект "Счастье дарить", в рамках которого мы в день рождения ребёнка исполняем его небольшую мечту. Но Кириллу решили просто так исполнить желание, потому что есть возможность. Случайно узнали, что он увлекается мотоспортом и хочет познакомиться с байкером из Риги. Мы подумали: чем наши, нижнетагильские мотоциклисты хуже того? Договорились с местным мотоклубом о встрече и привезли Кирилла сюда», — говорят сотрудники фонда «Живи, малыш».

«Кирилл в YouTube давно уже смотрит гонки, обзоры мотоциклов. Он хотел узнать про это всё», — говорит Ольга Тюфякова, мама Кирилла.

Поездка состоялась благодаря социальному такси благотворительного фонда. Мальчика привезли в мотоклуб, где байкеры показали ему свою коллекцию мотоциклов, рассказали о приметах и традициях.

«В нашем клубе у каждого есть свой псевдоним и должность: есть президент клуба, есть вице-президент, есть казначей, есть должность "мама"», — рассказывает гостям Глеб Костёр, президент клуба Revolvers.

Кирилл удивлённо разглядывал байки. Больше всего ему понравился хромированный мотоцикл «Месть королевы Анны» (так назывался корабль пирата Чёрной Бороды).

На вопрос «Как тебе байкеры?» Кирилл односложно отвечает: «Крутые».

«Говорит: "Я теперь байкером хочу быть". Придётся курточку кожаную шить», — смеётся мама Кирилла, Ольга Тюфякова.