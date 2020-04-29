Бастрыкин заявил о росте нераскрытых убийств в Свердловской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте в первом квартале 2020 года числа уголовных дел об убийствах, приостановленных следователями СУ СКР по Свердловской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Развивать подобную тенденцию в расследовании преступлений недопустимо», — подчеркнул Бастрыкин.

По данным СКР, увеличение нераскрытых преступлений также есть в следственных управлениях в Забайкальском и Ставропольском краях, Красноярском крае и Республике Хакасия, Амурской, Иркутской, Ленинградской, Калининградской, Саратовской областях и Республике Ингушетия. По словам Бастрыкина, общее число тяжких преступлений, которые не расследуются без достаточных оснований, составляет 5%, или 569 уголовных дел по всей системе.

Если число нераскрытых убийств будет увеличиваться, глава СКР пообещал принять меры. «Наказывать буду путём сокращения штата», — заявил он, акцентировав внимание на результатах работы управлений по Ярославской, Иркутской, Кемеровской областям и Забайкальскому краю, где более всего приостанавливали дела по тяжким преступлениям.