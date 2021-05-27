Бастрыкин назвал причиной трагедии в Казани отказ родителей платить за охрану школы

Казанская трагедия произошла потому, что у школы не было охраны, за которую не хотели платить родители учеников, сообщил РИА Новости глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" — "Родители были против". — "Почему?" Молчит. А я-то знаю почему: родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал Бастрыкин в ходе военно-научной конференции в Москве.

Глава СК добавил, что после трагедии в Керчи власти «там тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали преступлениям подобного рода».

«Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю: 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнено — вот результат», — отметил он.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в учебном заведении, открыл огонь в здании гимназии № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).