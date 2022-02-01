Баскетболист из Нижнего Тагила стал лучшим игроком матча звёзд студенческой лиги

В конце января в Перми прошёл матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола (6+) с участием сильнейших студентов-спортсменов России. По итогам игры 22-летнего тагильчанина Иона Урзыку признали самым ценным игроком в команде «Восток». Ион участвовал в матче звёзд уже в третий раз, но обладателем титула MVP (англ. Most Valuable Player - самый ценный игрок) стал впервые.

Баскетболом тагильчанин занимается 13 лет. В детстве он увидел тренировку баскетболистов и тоже захотел попробовать себя в спорте. Сначала он занимался баскетболом в школе, после в спортивной школе «Старый соболь». Сейчас Ион играет в студенческой команде Уральского федерального университета.

Фото: Instagram @asbasket

Матч звёзд проходил в пермском Дворце спорта «Молот». За ходом игры следили две тысячи болельщиков. За победу боролись команды «Восток» и «Запад».

«Мы проигрывали. Но в заключительной четверти я набрал 20 очков и мы выиграли со счётом 155:149. За это мне присвоили награду MVP», — рассказал Ион Урзыка АН «Между строк».