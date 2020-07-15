Бардовский фестиваль в Антоновском в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса

36-й фестиваль авторской песни имени Сергея Минина, который ежегодно проходит в первые дни августа в посёлке Антоновский под Нижним Тагилом, в этом году не состоится. Однако уральским бардам предлагают встретиться онлайн — на интернет-конкурсе поэзии и песни.

Организует онлайн-фестиваль тагильский клуб авторской песни «Зелёная лампа». Конкурс пройдёт в трёх номинациях: для участников старше 17 лет, для детей и для поэтов. Заявки — ссылки на опубликованные в соцсетях видеовыступления исполнителей — принимаются до 1 августа 2020 года. Форму заявки можно найти в паблике конкурса во «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! По причинам, которые, надеемся, никому не нужно объяснять, традиционный и всеми любимый фестиваль авторской песни Сергея Минина в этом году не состоится. Грустно. Но администрация Нижнего Тагила и клуб "Зелёная лампа" решили не рисковать вашим здоровьем. Просим понять и принять это решение. По возможности — без комментариев...» — говорится в паблике конкурса.

Фестиваль авторской песни имени Сергея Минина проводится с 1982 года. В 2002 году фестивалю был присвоен статус областного, но география участников и гостей выходит далеко за пределы Уральского региона.