Бард из Нижнего Тагила попал в базу «Миротворца» за нарушение госграницы

Семь российских бардов, в том числе бард Нижнего Тагила Евгений Чулков, были внесены в базу данных «Миротворца». Их обвиняют в том, что они якобы незаконно пересекли границу Украины, чтобы выступить в Крыму на фестивале авторской песни «Встреча с юностью» в сентябре 2017 года.Также в списке «Миротворца» оказались Анатолий Киреев, Раиса Нурмухаметова (Раиса Нур), Лариса Брохман, Вячеслав Ковалев, Михаил Башаков и дочь знаменитого исполнителя Юрия Визбора – Татьяна.

«Партия россиянцев с гитарами попала в чистилище за нарушение госграницы Украины», — отмечается на странице «Миротворца» в Facebook.



Евгений Чулков



Сайт «Миротворец» заработал в 2014 году в рамках работы организации «Народный тыл», которая помогает военным, участвующим в конфликте на востоке Украины, пишет РБК. Портал называет себя «интернет-представительством Центра исследований преступлений против основ нацбезопасности Украины, мира, безопасности граждан». На нём размещаются данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых портал называет «изменниками родины». В базу«Миротворца» регулярно попадают российские деятели искусства. Так, например, 23 ноября туда был внесён сын Владимира Высоцкого – Никита. Также в чёрном списке для посещения Украины уже находятся Михаил Шуфутинский, Тина Канделаки, Надежда Бабкина, Фёдор Бондарчук и другие.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила администрацию США в пособничестве скандальному сайту. Она отметила, что столь «одиозный, страшный и противоречащий всем нормам в сфере защиты СМИ и журналистов ресурс» размещается на американских серверах, при этом власти страны делают вид, что не знают этого.