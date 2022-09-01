Банты, букеты и первый школьный звонок. Идём в 1-й класс с дочкой металлурга и сыном шоумена 

Сегодня в Нижнем Тагиле торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, прошли в 64 школах, которые приняли более 41 тысячи учеников и почти 11 тысяч мам, пап, бабушек, дедушек, дядь и тёть. 1 сентября — волнительный день для 4700 тагильских первоклассников и их родителей. У каждого из них свои переживания, тревоги, связанные с новым, очень важным этапом в жизни. Сегодняшнее утро журналисты АН «Между строк» провели с двумя тагильскими семьями — Стародубцевыми и Виноградовыми, которые проводили в первый класс своих детей.

Стародубцевы. Первоклассница — старшая дочь Маша

Александр и Анна Стародубцевы женаты 10 лет. Он работает диспетчером доменного цеха ЕВРАЗ НТМК, она как самозанятая — парикмахером-стилистом. Они познакомились случайно 11 лет назад на вечеринке. Саша сразу обратил внимание на эффектную девушку, а вот она его даже не заметила. Потом выяснилось, что у Саши и Ани есть общая подруга Мария, которая и свела будущих супругов вместе. Позже она стала крёстной их первой дочки Маши.

С первых дней знакомства Александр и Анна мечтали о большой семьей, своём доме и приусадебном участке, на котором будут играть дети и расти большие яблоневые деревья. Мечта сбылась по всем пунктам: сегодня супруги воспитывают троих чудесных дочек, старшая Маша пошла в первый класс.

Родители стараются всесторонне развивать своих девчонок. Маша любит спорт: занималась фигурным катанием, сейчас увлеклась плаванием. Вика и Настя — натуры творческие: ходят на танцы и пение.



Фото: из семейного архива Стародубцевых



Жизнь у многодетных родителей весёлая: подъём в 05:00, чтобы успеть приготовить завтрак, собрать всех в детский сад, а теперь ещё и в школу. Утро 1 сентября началось с новых забот. Сначала папа Саша отвёз младших дочек в детский сад, затем вернулся помогать маме собирать первоклассницу Машу на её первую встречу со школой, учителем и одноклассниками.

В этом году в гимназии № 18 семь первых классов. Маша Стародубцева будет учиться в 1 «Е». На своей первой школьной линейке первоклассница выглядела немного растерянной. Она пока никого не знает в классе и даже свою первую учительницу видит впервые. Но, как старшая сестра, Маша привыкла быть самостоятельной и смелой, поэтому старается не показывать волнение.

«Маша за последний год очень повзрослела, стала самостоятельной и ответственной. Сама садится писать прописи, читает сказки сёстрам. У неё уже есть осознание того, что в семь лет всё время играть как-то несолидно, поэтому она занимается, помогает с уборкой по дому», — говорит мама Маши Анна.

Семья Стародубцевых любит активный отдых, походы. А ещё обожает принимать гостей в своём большом красивом доме. Вот и сегодня вечером будет детский праздник в честь Дня знаний, на котором соберутся друзья семьи со своими детьми. Взрослые подготовили для новоиспечённых школьников конкурсы и развлекательную программу.

Виноградовы. Первоклассник — младший сын Демид

Отглаженные рубашки и брюки, аккуратно сложенные на диване, уже с утра ждали Демида и Соню Виноградовых. Сегодня семья известного в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге ведущего Михаила Виноградова провожала в первый класс младшего сына Демида и в четвёртый — старшую дочку Соню.

«Я не схожу с ума в плане сборов в школу, собрать Демида вообще было очень легко: купили несколько белых рубашек, единственное, что брюки пришлось поискать, так как форма в школе должна быть серая. С утра я немного волновалась, а на линейке уже выдохнула. Волнительно было, когда отправляли Соню в первый класс, а сейчас уже знаешь, как всё будет», — говорит мама школьников Евгения Виноградова.

Евгения и Михаил женаты 11 лет, их семью можно смело назвать супертворческой. Евгения занимается выездными регистрациями молодожёнов, а Михаил — известный в городе ведущий, шоумен и продюсер. Их дети такие же активные, как и родители, но увлечения у всех разные. Так, Демид любит спорт, а Соня обожает рисовать и дарит близким свои работы.

Ребята этим утром были в хорошем настроении, несмотря на дождливую погоду. Соня и Демид будут учиться в одной школе — № 69 на Гальянке.

Папа Михаил этим утром вспоминает своё 1 сентября, когда он шёл в школу с букетом гладиолусов из бабушкиного сада. Говорит, что этот момент даже запечатлён на кинокамеру, которую отец купил на всю зарплату за границей. Демида, как и его папу, первый раз в школу тоже провожают все родственники — на линейку пришли бабушки и дедушки.

После линейки в школе семья Виноградовых отправится домой есть пиццу и отмечать День знаний.