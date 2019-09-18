Банкротов освободят от оплаты штрафов ГИБДД

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым россиянам, прошедшим процедуру личного банкротства, спишут долги по штрафам в ГИБДД, пишет «Российская газета».

«Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадёжными и, соответственно, списываются. Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина. Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжёлую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По действующему законодательству с человека, признанного банкротом, списывают кредиты и прочие долги, но он всё равно обязан уплатить штрафы ГИБДД и налоги. Издание добавляет, что за год в России признали банкротами 411,8 тысячи человек, которых освободили от долгов на общую сумму 153,7 млрд рублей.