Банки разрешат россиянам снимать деньги с чужих карт по QR-коду

С 2022 года граждане смогут снимать деньги с чужого банковского счёта или пополнять его по QR-коду, пишут «Известия».

Четыре банка подтвердили, что готовы запустить такую функцию в мобильном приложении. Планируется, что клиенты банков «Открытие», ВТБ, УБРиР и СКБ-банка смогут генерировать код в мобильном приложении и отправлять его знакомым. Адресат сможет отсканировать код в ближайшем банкомате и получить наличные или внести сумму на счёт. При этом получатель кода может даже не быть клиентом банка.

УБРиР планирует запустить услугу в части банкоматов в 2022 году, СКБ-банк подключит новую функцию в 30% своих банкоматов, а детальная разработка сервиса начнётся после июня текущего года. В ВТБ уточнили, что подобный сервис уже доступен в 30% (5,5 тысячи) их банкоматов. Пилотным проектом начнут заниматься уже до конца года, рассказали о планах в банке.

Только за январь 2021 года число краж денег с банковских счетов граждан выросло на треть. По данным Генпрокуратуры, прирост составил 30,4% (до 11,8 тысячи) по сравнению с началом прошлого года. Больше всего краж со счёта на 100 тысяч населения произошло в Удмуртии, Республике Алтай и Амурской области.