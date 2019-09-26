Банки могут заставить вкладчиков доплачивать за хранение валюты

В Госдуме обсудят законопроект, предполагающий введение отрицательных ставок по вкладам в иностранной валюте, сообщил «Известиям» глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

По словам Аксакова, начать обсуждение законопроекта Госдума планирует в октябре.

«Речь идёт о депозитах во всех иностранных денежных единицах», — заявил депутат.

По словам главного стратега «Атон» Александра Кудрина, в Европе аналогичные меры приняты и действуют уже на протяжении нескольких лет. Ранее директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что ЦБ изучает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам, но уточнила, что это требует существенных изменений в законодательстве. Министерство финансов России уже поддержало соответствующую инициативу, но в некоторых финансовых организациях к данному проекту относятся с осторожностью.