Банк «НЕЙВА» проведёт семинар для тагильских предпринимателей на тему «Как устроен банковский контроль?»

Банк «НЕЙВА» продолжает серию семинаров на тему «Как не стать клиентом-изгоем для банков?» 2.0. с участием экспертов банка.

Семинар позволит разобраться предпринимателям в том, как строить свой бизнес и взаимодействовать с банками, чтобы не стать объектом для применения ограничительных мер со стороны финмониторинга. Также вы узнаете о всех текущих финансово-экономических реалиях государственного контроля со стороны Центрального Банка РФ.

В ходе мероприятия будут также освещены следующие вопросы:

усиление государственного контроля за сомнительными операциями;

права и обязанности банка и клиента в рамках ПОД/ФТ, новые изменения;

баланс интересов банка и клиентов: как вместе жить счастливо;

итоги работы банка за 2017 год, планы и перспективы развития.

Экспертами выступят:

Ефремов Павел Васильевич, Председатель Правления Банка «НЕЙВА»;

Мироненко Елена Владимировна, начальник отдела финансового контроля Банка «НЕЙВА».

У нас не просто практический семинар. У нас разговор с примерами и фактами. Мы открыты для всех и ждём в гости не только клиентов Банка «НЕЙВА». Будем рады всем!

Семинар пройдет 12 апреля 2018 года по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 11 (бывший отель Park Inn by Radisson), конференц-зал «Минск-Астана».

Время проведения: 15:00—17:00.

Вход свободный, обязательна предварительная регистрация.

Зарегистрироваться можно на сайте банка или по звонку на горячую линию 8−800−7000−213.

Если у вас есть конкретный вопрос, который вы хотели бы задать, можете указать его при регистрации на мероприятие — спикер подготовит на него развёрнутый ответ.

Для тех, кто не сможет принять участие в семинаре, мы будем вести онлайн-трансляцию на нашем YouTube, присоединяйтесь и вы!

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