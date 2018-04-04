Банк «НЕЙВА» проведёт семинар для тагильских предпринимателей на тему «Как устроен банковский контроль?»

Семинар позволит разобраться предпринимателям в том, как строить свой бизнес и взаимодействовать с банками, чтобы не стать объектом для применения ограничительных мер со стороны финмониторинга. Также вы узнаете о всех текущих финансово-экономических реалиях государственного контроля со стороны Центрального Банка РФ.
В ходе мероприятия будут также освещены следующие вопросы:
- усиление государственного контроля за сомнительными операциями;
- права и обязанности банка и клиента в рамках ПОД/ФТ, новые изменения;
- баланс интересов банка и клиентов: как вместе жить счастливо;
- итоги работы банка за 2017 год, планы и перспективы развития.
Экспертами выступят:
- Ефремов Павел Васильевич, Председатель Правления Банка «НЕЙВА»;
- Мироненко Елена Владимировна, начальник отдела финансового контроля Банка «НЕЙВА».
У нас не просто практический семинар. У нас разговор с примерами и фактами. Мы открыты для всех и ждём в гости не только клиентов Банка «НЕЙВА». Будем рады всем!
Семинар пройдет 12 апреля 2018 года по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 11 (бывший отель Park Inn by Radisson), конференц-зал «Минск-Астана».
Время проведения: 15:00—17:00.
Вход свободный, обязательна предварительная регистрация.
Зарегистрироваться можно на сайте банка или по звонку на горячую линию 8−800−7000−213.
Если у вас есть конкретный вопрос, который вы хотели бы задать, можете указать его при регистрации на мероприятие — спикер подготовит на него развёрнутый ответ.
Для тех, кто не сможет принять участие в семинаре, мы будем вести онлайн-трансляцию на нашем YouTube, присоединяйтесь и вы!
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