Банк «НЕЙВА» объявляет поиск друзей!

04.05.2018 09:43
Банк «НЕЙВА» запускает долгожданную акцию «Приведи друга» для клиентов-владельцев дебетовых карт банка.
Поделитесь всеми преимуществами наших карт со своими близкими и друзьями! Приводите друзей и получайте 300 рублей в подарок за рекомендацию карт Visa Gold и Visa ГАСТРОНОМ!
Условия предельно просты:
- В акции могут принять участия все владельцы дебетовых карт Банка. Бонус получаете и вы, и ваш друг.
- Все клиенты, по рекомендации которых будут оформлены карты Visa Gold или Visa ГАСТРОНОМ, получают 300 рублей на свой счет за каждого приведенного друга. Друзья, открывшие карту, тоже получат 300 руб.
- Начисление бонуса происходит только в случае, если клиент при оформлении заявки на карту сообщил оператору или указал в комментарии к заказу индивидуальный промо-код, а также совершил по новой карте покупку.
- Промо-код доступен в « Банк-он-Лайн», в разделе «Настройки». Поделиться промо-кодом можно по смс, почте или в социальных сетях. Список уже приглашенных друзей также можно увидеть в «Настройках».
Чем больше друзей — тем больше вы зарабатываете!
Более подробную информацию об условиях акции и сроках проведения можно узнать на сайте банка, в разделе « Акциии скидки» или по телефону 8−800−7000−213.
Банк «НЕЙВА»: дружите крепко!
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