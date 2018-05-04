Банк «НЕЙВА» объявляет поиск друзей!

Банк «НЕЙВА» запускает долгожданную акцию «Приведи друга» для клиентов-владельцев дебетовых карт банка.

Поделитесь всеми преимуществами наших карт со своими близкими и друзьями! Приводите друзей и получайте 300 рублей в подарок за рекомендацию карт Visa Gold и Visa ГАСТРОНОМ!

Условия предельно просты:

В акции могут принять участия все владельцы дебетовых карт Банка. Бонус получаете и вы, и ваш друг. Все клиенты, по рекомендации которых будут оформлены карты Visa Gold или Visa ГАСТРОНОМ, получают 300 рублей на свой счет за каждого приведенного друга. Друзья, открывшие карту, тоже получат 300 руб. Начисление бонуса происходит только в случае, если клиент при оформлении заявки на карту сообщил оператору или указал в комментарии к заказу индивидуальный промо-код, а также совершил по новой карте покупку. Промо-код доступен в « Банк-он-Лайн», в разделе «Настройки». Поделиться промо-кодом можно по смс, почте или в социальных сетях. Список уже приглашенных друзей также можно увидеть в «Настройках».

Чем больше друзей — тем больше вы зарабатываете!

Более подробную информацию об условиях акции и сроках проведения можно узнать на сайте банка, в разделе « Акциии скидки» или по телефону 8−800−7000−213.

Банк «НЕЙВА»: дружите крепко!

Информация на правах рекламы