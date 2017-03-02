Балыбердин попросит федеральный Минпромторг спасти ВГОК от банкротства

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин обратится в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой помочь спасти ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК) от банкротства. Об этом парламентарий сообщил сегодня журналистам после встречи с сотрудниками комбината, которая была организована в рамках пятой региональной недели депутата.

«Я сегодня встретился с директором ВГОКа финансовым и по экономике, представителем профсоюза. Предприятие многие годы развивалось, у него есть сырьё, оборудование и четыре тысячи работников. Но в связи с тем, что цены на продукцию сильно упали, прибыль комбината снизилась и предприятие закредитовалось. Накопились долги перед поставщиками энергетики, банками, а также по налогам. И сейчас есть такие риски, которые могут привести к тому, что предприятие может просто обанкротиться и все работники останутся на улице. Этого нельзя допустить, поэтому работники и обратились ко мне, чтобы я поддержал их при обращении в Министерство промышленности, чтобы помочь предприятию выйти из сложной ситуации. Мне предоставили графики погашения задолженности, всевозможные презентации», – рассказал Балыбердин, отметив, что задолженности перед работниками самого ВГОКа сейчас нет.

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – одна из крупнейших горнодобывающих организаций Урала. До сентября 2013 года комбинат входил в холдинг ЕВРАЗ. Сейчас он принадлежит группе компаний НПРО «Урал». Основная продукция предприятия – железная руда, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебёночная смесь и ряд других продуктов.

В 2015 году убытки ВГОКа от основного производства, по данным финансового директора комбината Андрея Андрианова, составили 500 миллионов рублей. Кроме того, сообщалось, что предприятие имеет задолженности перед поставщиками энергии. В марте на ВГОКе была создана антикризисная комиссия, руководство объявило о планах на десятипроцентное снижение расходов по смете, чтобы ВГОК вышел на безубыточный уровень. В сентябре 2016 года некоторые федеральные СМИ опубликовали сообщения о признании комбината банкротом. Тогда директор по корпоративной защите предприятия Александр Худяков заявил, что эти сведения не соответствуют действительности и руководство ВГОКа намерено потребовать от изданий опровержения, а также добиться наказания за размещение недостоверной информации.

Агентство новостей «Между строк»