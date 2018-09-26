«Бабье лето» в Нижнем Тагиле сменят заморозки

Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о заморозках. После «бабьего лета» на территории региона резко похолодает, сообщили АН «Между строк» в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Если сегодня днём температура воздуха в Нижнем Тагиле составит 16 градусов тепла, то уже завтра, 27 сентября, она снизится до девяти градусов. Ночью на этой неделе столбик термометра будет опускаться до плюс одного градуса. Кроме того, ожидаются небольшие дожди.

Напомним, работа по заполнению систем теплоснабжения в Нижнем Тагиле началась 17 сентября. В первую очередь тепло было подано в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты, затем — в жилые дома. Некоторые жители ещё жалуются на холодные батареи в квартирах — например, в домах на Красноармейской и Красных Зорь.