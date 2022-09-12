Бабье лето придёт в Нижний Тагил в эти выходные

По-осеннему прохладная и дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле на этой неделе. Правда, к выходным столбики термометров поднимутся до +20°C и на Урал придёт долгожданное бабье лето, сообщает Уральский гидрометцентр.

В нашем городе днём 12 и 13 сентября воздух прогреется до +14°C, ночью — до +4°C. Также синоптики прогнозируют высокую вероятность осадков, она составит более 95%. В среду и четверг, 14 и 15 сентября, дневная температура поднимется до +16°C, ночью будет до +8°C. В пятницу, 16 сентября, днём прогнозируют +17°C, ночью — около +7°C.

В выходные, 17 и 18 сентября, ожидается погода без осадков и переменная облачность. Воздух может прогреться до +20°C днём и до +7°C ночью.