Азартный охотник заплатит свободой за убийство лося под Нижним Тагилом

Вечером 18 декабря в дежурную часть полиции Нижнего Тагила позвонил егерь Харенского охотничьего хозяйства и сообщил, что на 70-м километре автодороги Усть-Утка – Висимо-Уткинск у реки Большой Лебедь трое мужчин разделывают тушу лося.

На месте предполагаемого преступления следственно-оперативная группа обнаружила автомашину с сигналом аварийной остановки.

«Пройдя недалеко в лес, полицейские застали злоумышленников на месте преступления. Здесь же было обнаружено мясо, сложенное в мешки, и шкура лося. С места происшествия полицейские изъяли пневматический пистолет, карабин и 7 патронов, принадлежащие одному из мужчин», – рассказали в полиции.

Как пояснил сотрудникам правоохранительных органов сам охотник, накануне поздно вечером он ехал в сторону Висимо-Уткинска и заметил бегущего через дорогу взрослого лося. Охотник со стажем не удержался и взялся за ружьё.

«Выстрел оказался удачным, мужчина понял это, увидев, что лось повалился на снег недалеко от дороги. Недолго думая, охотник съездил за знакомыми, которые согласились помочь расчленить тушу животного на куски», – говорят в органах дознания.

Так как подозреваемый не имел лицензии, в отношение него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Уточняется, что своими незаконными действиями он причинил материальный ущерб департаменту по охране животного мира в размере 120 тысяч рублей, а санкции данной статьи предусматривают штраф до 200 тысяч рублей или арест на срок до 6 месяцев.

Агентство новостей «Между строк»