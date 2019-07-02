«АвтоВАЗ» временно останавливает производство автомобилей Lada

02.07.2019 23:13
Из-за срыва поставок автокомпонентов с 3 июля «АвтоВАЗ» приостановит производство на заводах в Тольятти и Ижевске.
«Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО ”Завод Автокомпонент”», — заявили в компании.
Представители компании сообщили, что предпринимают все необходимые меры для скорейшего возобновления производства.
Приостановка производства на заводах никак не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети, подчеркнули в компании.