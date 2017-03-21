«АвтоВАЗ» отзывает 106 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta из-за проблем со сцеплением

Компания «АвтоВАЗ» отзывает 106,7 тысячи машин Lada Kalina и Granta. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта. В послании ведомства уточняется, что речь идёт об автомобилях, проданных с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день.

«Причиной отзыва Lada Kalina и Granta является перетирание топливной и паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач). На транспортных средствах Lada Kalina и Lada Granta будет выполнена установка защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии следов контакта на трубках будет произведена замена трубок в сборе на новые», – сообщает Росстандарт.

Владельцам подпадающих под отзыв автомобилей сообщат о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. При этом все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

Напомним, в июне 2015 года «АвтоВАЗ» отзывал 7445 автомобилей Lada Largus в России. На автомобилях, подпадавших под отзыв, было возможно оплавление провода реле включения вентилятора охлаждения.

Агентство новостей «Между строк»