Автотранспортный цех ЕВРАЗ НТМК пополнился 5 новыми автобусами

Сегодня, 30 декабря, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв вручил ключи от 5 новых 89-местых автобусов НефАЗ от концерна «КамАЗ» водителям автотранспортного цеха металлургического комбината. Планируется, что новая техника будет курсировать по городским и пригородным маршрутам сразу после новогодних каникул.

«Хорошо, что продолжаем менять автопарк, у нас ещё остались автобусы, которые нужно поменять. Ко Дню металлурга приобретём ещё 5 таких же автобусов, но хотелось бы, чтобы это происходило гораздо чаще», — заявил Алексей Кушнарёв.