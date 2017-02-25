Автошколы предложили выдавать водителям-новичкам временные права

Союз автошкол Москвы подготовил новые предложения для ГИБДД. Ссылаясь на низкий уровень подготовки водителей, авторы инициативы предлагают ввести для новичков двухлетний испытательный срок, а также ряд ограничений, пишет газета «Известия».

Как рассказал изданию председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов, предложения планируется представить на встрече с главой ГИБДД России Виктором Ниловым в начале марта.

Авторы проекта предлагают ввести ограничения для начинающих водителей по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, на езду в тёмное время суток и по автомагистралям. Также они считают, что на первые два года следует выдавать новичкам временные права.

«Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться в автошколу, не платить второй раз за обучение и не сдавать снова экзамены», — пояснил Ачкасов.

Представители союза автошкол также хотят изменить программу обучения будущих водителей с упором на приобретение навыка предотвращения опасных ситуаций и скорректировать правила приёма экзаменов. Кроме того, они считают, что медицинскую справку нужно внести в список документов, которые водитель должен возить с собой, пишут «Известия».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости