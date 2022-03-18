Авторское короткометражное кино покажут в музее искусств Нижнего Тагила 

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств с 24 по 27 марта пройдёт 13-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино» (16+). В программе — игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы хронометражем не более 30 минут.

Музей уже не в первый раз становится площадкой фестиваля. На показах будет проходить голосование зрителей за лучший фильм. Картина, за которую проголосует больше всего тагильчан, на церемонии открытия 14-го фестиваля в Москве получит приз «За лучший короткометражный фильм года».

По традиции зрителей ждёт четыре тематические программы: «Чувство», «Ум», «Воображение», «Воля». В них вошли 23 фильма — победителя московской части фестиваля. С программой можно познакомиться здесь. В музее просят записываться на сеансы заранее по телефону 8 (3435) 25-26-47 или отправив сообщение в группу музея.

«Арткино» — один из крупнейших в стране фестивалей короткого метра, который проводится с 2008 года. За 13 лет организаторам удалось поднять престиж короткометражного кино и добиться его поддержки в производстве и прокате. Участников фестиваля ежегодно приветствуют классики мирового и отечественного кино.