Автор блога «Пожарный порох» из Нижнего Тагила сделал видеоролик ко Дню спасателя 

27 декабря в России отмечается профессиональный праздник — День спасателя. Пожарный из Нижнего Тагила Александр Серов, известный как автор YouTube-канала «Пожарный порох» (16+), опубликовал видеоролик о работе сотрудников МЧС, смонтированный из архивных записей разных лет.

Александр Серов работает на Вагонке в пожарно-спасательной части № 30. Более шести лет мужчина снимает ролики о буднях пожарного и последние три года делится ими на YouTube-канале. Мужчина пришёл работать в МЧС сразу после армии. Выбор профессии определило детство, так как в окружении семьи всегда было много знакомых, работающих пожарными.

Сегодня спасателям обычно желают, чтобы год прошёл без чрезвычайных происшествий, а огнеборцам — сухих рукавов.