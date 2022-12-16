Автомобилист из Нижнего Тагила отсудил у коммунальщиков 65 тысяч рублей за упавший с крыши на машину снег

В Нижнем Тагиле мужчина отсудил у ООО КС «Мой дом» 65 тысяч рублей за упавшую на его автомобиль глыбу льда и снега. Инцидент произошёл в феврале 2022 года, когда местный житель Илья К. припарковал свою машину Daewoo Nexia рядом с домом по улице Ульяновской. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ущерб, нанесённый автомобилю мужчины от упавшего снега, специалисты оценили в 138 тысяч рублей. Получив все подтверждающие документы, Илья К. обратился в коммунальную организацию, однако на требования возместить ремонт автомобиля ему ответили отказом. После этого потерпевший подал иск в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, который удовлетворил его требование лишь частично.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что, несмотря на то, что ООО КС «Мой дом» заранее уведомило жильцов о предстоящей уборке снега, в момент начала работ у дома всё ещё стояли припаркованные автомобили, в числе которых была и легковушка Ильи. Суд принял это обстоятельство во внимание и признал действия автовладельца грубой неосторожностью, после чего обязал ООО «КС «Мой дом» выплатить в пользу Ильи К. 40% запрашиваемой суммы и компенсировать судебные издержки. Ответчик не согласился с таким решением и обратился в вышестоящую инстанцию — Свердловский областной суд, который оставил его без изменений. Теперь ООО КС «Мой дом» предстоит выплатить Илье 65 865 рублей.