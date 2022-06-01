Автомобиль топ-менеджера «Уралвагонзавода» и кандидата в гордуму Нижнего Тагила Алексея Балыбердина утонул во время рыбалки 

Экс-депутат Госдумы, топ-менеджер «Уралвагонзавода» и кандидат в депутаты гордумы Нижнего Тагила нового созыва Алексей Балыбердин утопил свой автомобиль Nissan X-Trail в одном из пригородных водоёмов. Как пишет TagilCity.ru, инцидент произошёл утром 28 мая в селе Дрягуново Горноуральского городского округа. Во время рыбалки в какой-то момент автомобиль оказался по крышу в воде. Вытаскивать иномарку пришлось водолазам Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. Как рассказал АН «Между строк» директор центра Сергей Копёркин, тагильские спасатели получили звонок от ЕДДС Горноуральского района и выехали на место, поскольку в ГГО нет своих водолазов. Сам Алексей Балыбердин в ЧП не пострадал.

По данным отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, подобного ДТП в этот день зарегистрировано не было. В беседе с журналистом АН «Между строк» Алексей Балыбердин заявил, что воздержится от комментариев, поскольку СМИ «всё равно напишут по-своему».