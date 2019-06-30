Автомобиль Daewoo сбил лося под Екатеринбургом. Водитель и животное погибли

Инцидент произошёл в ночь на 30 июня на 35-м километре автотрассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. 23-летний водитель автомобиля Daewoo в темноте не увидел лося, выбежавшего на дорогу. В машине также находились двое пассажиров.

«В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Два пассажира — молодой человек и несовершеннолетняя девушка — получили травмы. Животное погибло», — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Предварительная причина ДТП — несоблюдение водителем скоростного режима.

В ведомстве подчеркнули, что с начала 2019 года только в Берёзовском произошло уже 4 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом на животных.

«Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям, что в нашем регионе нередки случаи выхода крупных животных на дороги. Во избежание наездов необходимо двигаться со скоростью, не превышающей максимально разрешённую, обращать внимание на дорожные знаки “Дикие животные”, которые устанавливаются именно в местах, где фиксируются случаи выхода животных на дорогу», — отметили в ГИБДД.

В конце прошлого года под Нижним Тагилом рейсовый автобус сбил перебегавшего дорогу лося.