Автомобиль будущего OMODA С5 представлен в салоне Нижнего Тагила

В автоцентре «Оками Тагил» в Нижнем Тагиле появился новый футуристичный фастбэк-кроссовер OMODA C5.

Оригинальный дизайн OMODA С5 разрабатывался в рамках концепции Art in Motion, в основе которой лежит авангардный подход к цвету и форме. Сочетание плавных линий кузова и чётких выштамповок, необычные стилистические решения в форме и компоновке передних фар. Наиболее впечатляющий элемент автомобиля — решётка радиатора: расположенные внутри ромбовидных ячеек элементы алмазной формы создают визуальный эффект сияния за счёт игры света и тени.

Фастбэк-кроссовер С5 марки OMODA представлен на российском рынке в трёх комплектациях, в 13 цветовых комбинациях и одним силовым агрегатом — бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. Двигатель работает в паре с вариаторной коробкой передач CVT25, которая вошла в число лучших в рейтинге «ТОП-10 лучших в мире коробок передач» в 2021 году, составленном экспертным сообществом Академии автомобильной оценки Local Cup. Силовой агрегат обеспечивает разгон фастбэк-кроссовера OMODA C5 до 100 км/ч за 9,9 секунды, максимальная скорость — 195 км/ч. Расход топлива на каждые 100 километров пути составляет в загородном режиме 5,8 литра, в смешанном — 7,1 литра и в городском — 9,5 литра. Производитель допускает использование бензина с 92-м октановым числом.

Автомобиль в комплектации JOY включает в себя обширный список оснащения: 18-дюймовые литые диски, светодиодные передние дневные ходовые огни и задние фонари, камеру заднего вида и задние датчики парковки, комплекс систем безопасности, включая стабилизацию курсовой устойчивости и антиблокировочную тормозную систему, четыре подушки безопасности, датчик света и систему освещения с автоматическим отключением (Follow me home), круиз-контроль и возможность выбора режима вождения, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, бесключевой доступ и запуск двигателя, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя, комбинированную отделку сидений, двухзонный климат-контроль, дефлекторы для второго ряда, беспроводную зарядку для смартфона, цифровую панель приборов диагональю 10,25 дюйма и аналогичных размеров систему мультимедиа с ёмкостным сенсорным экраном, навигацию и многое другое. Минимальная стоимость автомобиля в комплектации JOY («Джой») с учётом всех действующих маркетинговых программ — 2 014 900 рублей.

Приобретая фастбэк-кроссовер в комплектации LIFESTYLE, покупатель получает автомобиль c более расширенным оборудованием: 18-дюймовые алюминиевые литые диски c красными вставками, стильные красные элементы отделки присутствуют также в экстерьере, светодиодные фары основного света, передние противотуманные фары, динамические указатели поворота, многоцветную атмосферную подсветку интерьера и наружную декоративную подсветку под передними дверьми, передние датчики парковки, систему кругового обзора 360 ° с HD-камерами, передние сиденья с вентиляцией и электрическими регулировками со стороны водителя, систему мониторинга слепых зон, бесконтактное открытие двери багажника, кожаную отделку сидений, шесть музыкальных динамиков, полный «зимний» пакет.

Кроссовер OMODA C5 в топовой комплектации ULTIMATE в дополнение к оборудованию версии Lifestyle получает: коричневую кожаную отделку салона, двухцветную окраску кузова, передние сиденья c электрическими регулировками, панорамный люк, датчик дождя, встроенный видеорегистратор и пакет ассистентов помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение и предупреждение о покидании полосы, помощь при перестроении, аварийное удержание в полосе, предупреждение и предотвращение заднего перекрёстного столкновения и функцию автоматического переключения дальнего и ближнего света.

Автоцентр «Оками Тагил» и автомобильная марка OMODA подписали соглашение об открытии нового дилерского центра в Нижнем Тагиле. Это первый официальный дилер OMODA в городе, расположен по адресу: Восточное шоссе, 3. OMODA С5 в наличии, автомобиль доступен для тест-драйва и для приобретения.

OMODA Оками Тагил

Восточное шоссе, 3, +7 (3435) 47-18-00

omoda-tagil.okami.ru