По сообщению официальных представителей госкорпорации «Роскосмос», запущенная 11 августа российская автоматическая станция «Луна-25» столкнулась с Луной.

19 августа на борту станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация — сбой оборудования не позволил выполнить ранее запланированный переход на предпосадочную орбиту. Специалисты центрального управления попытались внести коррективы в работу автоматики, но потеряли связь с аппаратом, который упал на поверхность спутника Земли. Мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали, сообщил вчера официальный телеграм-канал «Роскосмоса».

Напомним, что космический аппарат «Луна-25» успешно стартовал 11 августа с космодрома «Восточный», добрался до Луны, где успешно выполнил серию манёвров, встав на круговую орбиту высотой примерно 100 км. Кроме того, во время полёта было отправлено несколько снимков как поверхности самой Луны, так и Земли с расстояния 310 000 км.