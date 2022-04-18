Автолюбителей Нижнего Тагила возмутило хамство водителей маршрутных автобусов (ВИДЕО)

Тагильские автомобилисты жалуются на водителей городских автобусов, которые отклоняются от маршрута, чтобы объехать пробки. На нетактичное поведение участников дорожного движения обратил внимание автолюбитель Андрей. Мужчина заметил, что некоторые автобусы стараются проехать по частному сектору, объезжая пробку у нефтебазы на Руднике им. III Интернационала.

На записи видно, как автобус маршрута № 34 сворачивает с улицы Парашютной на Ульяновскую и высаживает людей на остановке «Нефтебаза».

«Это разве нормально, что у нас автобусы ездят через дворы, отклоняются от маршрута? Я понимаю, водители не хотят стоять в пробке, но есть же правила перевозок пассажиров. И они не первый раз так делают», — пояснил АН «Между строк» очевидец.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.