Автолюбитель обвинил крупнейшую сеть АЗС Нижнего Тагила в недоливе бензина (ВИДЕО)

28-летний автолюбитель Ясин Мирзоев обвинил сеть заправочных станций «Уралконтрактнефть» в обмане своих клиентов. По словам мужчины, накануне он купил на АЗС компании, расположенной на улице Балакинской, пять литров бензина, но колонка выдала в два раза меньше. Всё действие Ясин снял на камеру мобильного телефона и выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В самой компании поставили под сомнение достоверность информации, показанной в видеоролике.

«На данном видео нет ничего, что подтверждало бы слова автора: не видно ни ТРК (колонку), где было бы указано количество оплаченного топлива, ни чека, подтверждающего покупку именно пяти литров. Автор ролика мог изначально оплатить лишь 2,5 литра топлива, а сказать, что покупал пять литров. Данную ситуацию мы можем проверить, просмотрев запись видеокамер, которые находятся на АЗС, и проверить по программе реализацию, если будут известны день и время совершения покупки из данного видеоролика», — говорится в ответе компании.

Также в «Уралконтрактнефти» напомнили, что, согласно действующем правилам, на АЗС запрещено наливать топливо непосредственно в тару.

«Недолить топливо клиенту на наших АЗС невозможно, так как на всех АЗС сети УКН проводится еженедельная поверка ТРК. То есть ТРК тестируются, чтобы они не сбивались и правильно наливали топливо. Центр стандартизации и метрологи проверяют соответствие работы ТРК и ставят на них пломбы. Мы можем продемонстрировать целостность данных пломб, что подтверждает сохранение заводских настроек и отсутствие погрешностей», — отметили в компании.

При этом представители «Уралконтрактнефти» отметили в комментарии, что за распространение заведомо ложной информации, пророчащей честь и достоинство другого лица или подрывающей его репутацию, предусмотрена уголовная ответственность.