Автолюбитель из Нижнего Тагила отсудил у мэрии 80 тысяч рублей за плохие дороги

В июле прошлого года автомобиль SKODA Superb жителя Нижнего Тагила провалился в яму, заполненную водой, в районе дома № 35 по улице Попова. В результате ДТП транспортное средство получило повреждения противотуманной фары, переднего правого колеса и защиты арки справа. Согласно заключению независимой экспертизы, стоимость ремонта автомобиля составила почти 72 тысячи рублей. Инспекторы дорожного надзора ГИБДД зафиксировали, что яма имела длину 110 см и глубину 12 см.

«Мужчина обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском к администрации города, в котором просил взыскать ущерб, причинённый в результате ДТП. В качестве третьих лиц судом были привлечены управление городским хозяйством администрации города, МУП “Тагилдорстрой” и МКУ “Служба заказчика городского хозяйства”. Разрешая заявленные требования, оценив представленные сторонами доказательства, суд пришёл к выводу о том, что причиной ДТП явилось ненадлежащее состояние дорожного полотна, допущенное администрацией Нижнего Тагила», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Решением суда в пользу истца было взыскано около 80 тысяч рублей, куда вошли оплата услуг экспертов и расходы по уплате госпошлины.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, мэрия подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, настаивая на том, что отвечать должен МУП «Тагилдорстрой», с которым был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по эксплуатационному содержанию дорожно-уличной сети.

«Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что передача полномочий по содержанию улично-дорожной сети города Нижний Тагил МУП “Тагилдорстрой” не освобождает муниципальное образование как собственника имущества от осуществления полномочий. Лицом, ответственным за содержание автомобильных дорог местного значения, является орган местного самоуправления», — уточнили в суде.

Таким образом, Свердловский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила.