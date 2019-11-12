«Автодор» предложил россиянам реже использовать шипованные шины

Срок эксплуатации шипованной резины специалисты «Автодора» предлагают сократить почти на треть ради снижения износа дорог, со ссылкой на исследование компании пишет RT.

В «Автодоре» предлагают уменьшить разрешённый период использования зимней автомобильной резины с шипами с 273 дней до 188 дней — по мнению экспертов, это позволит снизить износ дорожного покрытия в Центральном регионе страны. Для других регионов предполагается установка норм использования шипованных колёс в соответствии с местными климатическими особенностями.

Также в «Автодоре» предлагают установить максимально разрешённую скорость на дорогах зимой в пределах 70–80 км/ч. По данным госкомпании, 90% ущерба российские дороги получают именно в зимний период, больше всего износа на магистралях с разрешённой скоростью более 70 км/ч.