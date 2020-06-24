«Автодор» объявил конкурс на строительство платной скоростной трассы Екатеринбург — Казань

Компания «Автодор-Инвест» объявила конкурс по договору на выполнение предпроектных работ по строительству скоростной автомобильной дороги Казань — Екатеринбург, которая станет частью скоростного международного транспортного коридора «Запад-Восток», пишет 66.ru.

По информации, опубликованной на портале госзакупок, начальная стоимость работ составляет 114,75 млн рублей, заявки принимаются с 23 июня.

«Планируемая автомобильная дорога по кратчайшему маршруту соединит динамично развивающуюся агломерацию Казани и крупнейший город Уральского федерального округа — Екатеринбург, обеспечит прямые транспортные связи важнейших административных центров Поволжского федерального округа с восточными регионами страны, в том числе интегрирует в единую сеть скоростных дорог Российской Федерации города-миллионники Казань и Екатеринбург», — говорится в документации.

Ранее «Автодор» согласовал строительство платной федеральной трассы М-12 Москва — Казань, её решено продлить до Екатеринбурга. В документах указано, что «коридор имеет стратегическое значение для Российской Федерации как в части развития транзитного потенциала страны и её интеграции в мировое транспортное пространство, так и в части сбалансированного развития регионов прохождения коридора и формирования в них прямого автодорожного сообщения для опорных точек роста экономики».

Строительство платной трассы Москва — Казань пройдёт в четыре этапа и начнётся с двух головных участков: дороги от Москвы до Владимира (к её строительству приступят в 2020 году) и южного обхода Казани, завершить работы планируется к 2024 году.